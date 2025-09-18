【ニューヨーク＝山本貴徳】カナダ銀行（中央銀行）は１７日、政策金利である翌日物金利の誘導目標を０・２５％引き下げ、２・５％にすることを決めた。利下げは３月以来で４会合ぶり。声明では、米国の関税引き上げや貿易を巡る不確実性、雇用情勢の悪化に加え、景気減速によってインフレ（物価上昇）圧力が和らいでいる点を挙げ、「リスクのバランスをより適切に取るには利下げが妥当だと判断した」と説明した。トランプ米