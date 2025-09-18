東京・荒川区で2階建ての建物が燃える火事があり、消火活動が続いています。18日午前10時ごろ、荒川区西日暮里で「煙が見えて燃えている」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、火事があったのは金属加工をするための2階建ての作業場で、1階と2階が燃えているということです。警視庁は、2階に住む高齢女性の所在の確認を進めています。現場は京成電鉄本線の新三河島駅から約200メートルの場所で、隣接するマンション