９月１６日にＮＴＴ西日本で発生した大規模な通信障害。午後３時４５分ごろ〜午後４時３６分の約５０分間、京都・大阪の全域と兵庫の一部地域の固定電話、最大２２７万契約が通話できない状況になりました。専門家から見た今回の通信障害の原因とは？今後の対策は？早稲田大学・内田真人教授の見解をもとにお伝えします。「１１９番がつながらない」意識不明の５２歳男性が…９月１６日にＮＴＴ西日本の通信障害が起こったエ