万博閉幕後も「大屋根リング」を保存し、大阪市が周辺を公園や緑地として整備していく方針を決めたことに関連して、関西経済連合会の松本会長は費用負担に慎重な姿勢を見せました。大阪・関西万博の「大屋根リング」をめぐっては、閉幕後も北東約２００ｍを保存した上で、その周辺を大阪市が公園や緑地として整備していく方針となっています。リングの保存にかかる費用負担ついては、国からの補助金や企業からの寄付などが想