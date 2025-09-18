魚介類と“価格の優等生”といわれる「タマゴ」について、物価の最前線を取材しました。いまが旬のサンマをはじめ、４０種類以上の生の魚介類が並ぶ札幌市北区のスーパーです。いまの魚の価格の傾向はー（北海市場屯田店斉藤亮彦店長）「まず何と言ってもサンマ。主力のサイズでいくと去年よりは２～３割くらいは安くなっているかと思う」サンマは２０２４年よりサイズが大きくなり、価格も下がっている