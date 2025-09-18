日本維新の会は、執行部への不満などを理由に離党届を提出した衆議院議員３人を除名処分にしました。維新の会は９月１７日、衆議院大阪２区選出の守島正議員と、阿部弘樹議員、斉木武志議員の３人を除名処分としました。３人は９月８日、参院選後に発足した執行部への不満などを理由に離党届を提出。新たな会派を結成する考えを示していました。一方、維新の会は離党届を受理せず撤回を求めていました。（日本維新の会