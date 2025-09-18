◇ナ・リーグドジャース─フィリーズ（2025年9月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2打席目まで凡退が続いた。初回の第1打席は相手先発左腕・ルサルドの初球、外寄りの直球に手を出したがニゴロだった。打線は2回に先頭・フリーマンの中越えソロで先制。さらにロハス、パヘスの連打で好機をつくると2死一、三塁からロートベット