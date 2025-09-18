俳優の浅野忠信、タレントのヒコロヒー、松村沙友理が18日、都内で行われたサントリーのノンアルコールビールテイスト飲料『ザ・ベゼルズ』の新商品説明会・新CM発表会に参加した。【集合ショット】乾杯！笑顔で写真に応じる浅野忠信＆ヒコロヒー＆松村沙友理イベントでは、ビール事情についての質問が。ヒコロヒーは「毎日飲みます。仕事終わりに飲まないと閉まらない。1日が終わらない」ときっぱり。松村は「すごく鮮明に覚