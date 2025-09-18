北九州市のファストフード店で昨年12月、中学3年の男女が殺傷された事件で、逮捕された男が事件当日に現場店舗を訪れる前、周辺の路上を歩く生徒2人を目撃していたとみられることが18日、捜査関係者への取材で分かった。