◇ナ・リーグドジャース─フィリーズ（2025年9月17日ロサンゼルス）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（35）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「4番・一塁」で先発出場。2回の第1打席で先制の21号ソロを放った。2回、先頭で打席に入ると相手先発左腕・ルサルドに対し、1ボールからの2球目、シンカーを捉え、バックスクリーンに先制の21号。連敗中のチームに勢いをもたらす一発となり、ベンチのナイ