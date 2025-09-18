日本競輪選手会兵庫支部の競輪選手だった女性が男性選手から性被害を受けたと訴えた問題で、兵庫県警が強制性交などの疑いで男性選手を書類送検したことが捜査関係者への取材で18日分かった。県警は処分意見を明らかにしていない。