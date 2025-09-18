けさ、岐阜県恵那市でスクールバスが電柱にぶつかり、9歳の男子児童がけがをしました。 【現場の画像】小学生を送迎中のスクールバスが事故 9歳の男子児童1人けが 岐阜・恵那市 警察によりますときょう午前7時40分ごろ、恵那市山岡町の信号のない交差点で、小学生20人が乗るスクールバスが左折しようとした際、電柱にぶつかりました。 この事故で、バスの窓ガラス数枚が割れ、乗っていた9歳の男子児童1人が膝