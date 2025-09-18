松岡昌宏（48）が18日までに自身のYouTubeチャンネル「松岡のちゃんねる」を更新。自身の境遇に重ね合わせたのか、再就職する番組スタッフに「お互い頑張っていこうな」と呼びかける一幕があった。TOKIOはコンプライアンス違反が発覚した国分太一の無期限活動休止をきっかけに、6月25日に解散を発表。株式会社TOKIOも7月2日、所定の手続きなどを終え次第、廃業すると発表した。「松岡のちゃんねる」は今月17日、6月11日以来約3カ月