タレントのヒコロヒー（35歳）が、9月17日に放送されたバラエティ番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。イルミネーションを見ると落ち込む理由を語った。番組は今回「『ロマンチストすぎる女子vs.ドライすぎる女子』大激論SP」を放送。イルミネーションをキレイとは思えないという話の中で、“ドライ派”のヒコロヒーは「クリスマス、どこもかしこもキレイになってみんな『わ〜！キレイ！』って言うじゃないですか。