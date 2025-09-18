観音寺市役所 観音寺市の80代女性の自宅に、国勢調査員をかたる不審な訪問があったため、18日、市が注意を呼び掛けています。 市によりますと、12日午前11時ごろ、40歳から50歳くらいとみられる男性が80代の女性の自宅に「国勢調査で参りました」などと話し訪問しました。国勢調査員の資格者証らしきものを女性に提示し、A4サイズの用紙の一番下に住所と氏名を記入するよう依頼したということです。女性は用紙に何が書かれ