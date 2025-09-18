俳優の伊藤かずえ（58）が15日、自身のインスタグラムを更新。カラフルな“手作りポーチ”を披露した。【写真】「めちゃくちゃ可愛い」「素敵な作品」カラフルな“手作りポーチ”披露の伊藤かずえ伊藤は現在、舞台『ぼくらの七日間戦争2025」に菊地詩乃役で出演中。この日は休演日だったそうで「今日一日で9個作った」と、黄色や緑、紫や青などカラフルな手作りポーチを写真で紹介した。コメント欄には「めちゃくちゃ可愛い