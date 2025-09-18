北村匠海が自身の公式Instagramを更新。映画『愚か者の身分』（10月24日公開）で共演した綾野剛や林裕太らと共に韓国・釜山で開催中の『第30回釜山国際映画祭』の開会式＆レッドカーペットに参加したことを報告。集合ショットを公開した。 【写真】黒スーツの北村匠海＆メガネ姿の綾野剛らの『釜山国際映画祭』ショット①② ■北村と綾野は『愚か者の身分』で共演 北村は「釜山国際映画祭『愚か者の身分