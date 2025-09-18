バレーボールの「世界選手権（2025世界バレー）」は17日、フィリピン・マニラにて予選ラウンド、プールGの第3戦が行われ、世界ランキング7位の日本は同75位のリビアと初対戦。セットカウント3－0（25ー20、25ー17、25ー12）で快勝を収めた。予選敗退が決まった日本だが、今季最終戦をストレート勝ちで飾り今後に弾みをつけた。 ■宮浦「改善しないといけないことが明確に