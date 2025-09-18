18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数300、値下がり銘柄数263と、値上がりが優勢だった。 個別ではＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙがストップ高。サンクゼール、勤次郎、Ｍマート、チームスピリット、ブロードエンタープライズなど12銘柄は年初来高値を更新。ビーマップ、デジタルグリッド、ウェルネス・コミュニケーションズ