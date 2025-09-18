18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ10027169.6 35080 ２. 日経Ｄインバ 1576725.07672 ３. 日経ベア２ 1305839.4 188.2 ４. 楽天Ｗブル899224.2 41590