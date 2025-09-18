18日午前10時前、東京・荒川区の作業場で火事があり現在も延焼中です。この作業場に住む70代の女性と連絡がとれていないということです。警視庁などによりますと、18日午前10時前、荒川区西日暮里の作業場で「音をたてて燃えている」と119番通報がありました。火は作業場や隣のマンションなどおよそ150平方メートルを焼きましたが、東京消防庁がポンプ車など40台で消火活動にあたり、火の勢いは収まりつつあるということです。この