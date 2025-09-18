〈石破さん応援のアルバイト君よ。消し忘れているぞ〉ついに辞任することを決意した石破茂首相（68）。総裁選はフルスペック型で10月４日に投開票が行われる。９月22日告示だが、茂木敏充前幹事長（69）と小林鷹之元経済安保相（50）、林芳正官房長官（64）はすでに出馬を表明。高市早苗氏（64）、小泉進次郎氏（44）も準備を進めている。去年の衆院選、今年６月の東京都議選、そして７月の参院選と３連敗を喫した石破内閣だが、直