言うけど。それくらいどうでもいい話なんでしょう。笑 とりあえずこの日は安さ重視の小さなホテルにしました。パリの中心部にギリかすってる感じの場所。 受付はバイトかなーって感じの若いお兄さん。めちゃくちゃ気さくで話しやすかったです。でもここでも犬がいることには全く触れられないんですよね。 フィンランドの空港もそうだったけど、フランスに入ってからもエマがいることで何かを言われることは一切なかったで