「リニア山梨県駅」工事契約が締結JR東海は2025年9月17日、リニア山梨県駅の新設工事の請負業者を名工建設・鉄建建設・早野組のJV（共同企業体）に決定したと発表しました。この駅は、新幹線駅と高速道路の「スマートIC」が直結するという非常に珍しい形で計画されています。【画像】これが「リニア山梨県駅」の整備イメージですリニア山梨県駅は、JR甲府駅から南に約7kmほど離れた場所に建設される予定で、リニア中央新幹線の