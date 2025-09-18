エールディヴィジ第5節、日本代表FW上田綺世が所属するフェイエノールトはフォルトゥナ・シッタートと対戦。2-0と勝利を収めた。先制点を決めたのは上田だ。40分、味方のプレスによって生まれたこぼれ球に反応。そのまま左足で蹴り込んでゴールを決めた。蘭『NOS』は、「上田にとってのシーズン5点目は、まさに楽勝」とこのゴールを称えた。このゴールで5戦5発と絶好調の上田。フローニンヘンのブリニョルフル・ウィルソンと並んで