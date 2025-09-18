CLリーグフェーズ第1節でトッテナムとビジャレアルがゲームを行ったが、その数時間後にビジャレアルMFトーマス・パルティは法廷に出廷した。女性3人に対する強姦や性的暴行で告発されているためだ。トーマスに対する容疑はアーセナルに所属していた2021年4月から2022年6月に遡る。1人目の女性に対する強姦2件、2人目の女性に対する強姦3件、3人目の女性に対する性的暴行1件と、合計6件の罪に問われているトーマスは、容疑すべてに