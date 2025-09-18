最近アジアの移籍市場ではサウジアラビア勢が全ての話題をさらっており、資金力でサウジ勢に対抗できるリーグはない。サウジアラビアには欧州トップリーグから次々とスター選手が集まっていて、15日によりスタートしたアジアチャンピオンズリーグエリートでもサウジアラビア勢の優勝を予想する声が目立つ。そのサウジアラビア勢に比べると地味な動きになったものの、もう一つ見逃せない勢力がカタール勢だ。カタールもアル・サッド