日本代表FW南野拓実も所属するフランスのASモナコは、今夏に2つのギャンブルに動いた。ドーピング違反による活動停止処分から戻ってきたMFポール・ポグバの獲得、バルセロナで怪我続きだったFWアンス・ファティのレンタルでの獲得だ。両者ともコンディションは100%の状態から程遠く、まだ今季はプレイ出来ていない。2人が戦力になるか読めないところが多いが、まずはファティがピッチに立つことになりそうだ。仏『Foot Mercato』に