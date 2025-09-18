オリエンタルホテル広島は、「デザートブッフェ付きランチ 2025 Autumn」を9月1日から11月30日まで提供する。オードブルは、秋刀魚の炙りやローストポークのトルティーヤなど4品。メインディッシュは、瀬戸内産真鯛のアクアパッツァ、イトヨリのパートブリック焼き、広島県産熟成鶏のペルシャ―ド、自家製ハンバーグ 旬菜包み焼きの全4種から好きな1品を選択できる。デザートブッフェでは、かぼちゃのチーズケーキ、栗とレーズンの