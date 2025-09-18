18日(木)午前10時30分、新発田市・村上市・関川村に出されていた【土砂災害警戒情報】が解除されました。 大雨のピークが過ぎ、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、このあとも18日(木)夕方にかけてカミナリを伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。引き続き、土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水・氾濫にも注意・警戒が必要です。