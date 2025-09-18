アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、リヴァプール戦で退場となったことに言及した。イギリスメディア『BBC』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が17日に行われ、アトレティコ・マドリードは敵地でリヴァプールと対戦。2点を先行されると、マルコス・ジョレンテの2ゴールで追いついたものの、90＋2分にフィルジル・ファン・ダイクに決勝点を許し、2−3で敗れた。ファン