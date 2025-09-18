縁日商材をはじめとする玩具等の製造販売を行う三洋堂は、新商品『ぞんびーずマーカーチャーム』全6種を、9月16日より全国のカプセルトイ売り場で順次発売を開始した。ぞんびーずマーカーチャーム『ぞんびーずマーカーチャーム』は、おもちゃショーでも話題になった、ぞんびーずがマーカーチャームになった商品だ。傘やペットボトル、ポーチなど身の回りの物に付ければいつでもぞんびーずたちと一緒の気分を味わえる。ラインナップ