ロサンゼルスで取材に応じるナタリー・ナカセさん＝2014年9月米女子プロバスケットボールWNBAは17日、今季の最優秀監督に日本の男子bjリーグで初の女性監督となった経験のある日系のナタリー・ナカセ氏が決まったと発表した。創設1季目のバルキリーズをプレーオフ（PO）に導いた手腕が評価され、報道関係者の投票で選ばれた。球団創設1季目でリーグ拡張による新チームがPOに出場するのは史上初だった。日本では2011年に埼玉で