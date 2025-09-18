昼間は厳しい暑さが続いているものの、朝晩は涼しい風を感じることもあるこの時期、ちょっとした羽織ものを携帯し始めた人も多いのでは!? そこでおすすめしたいのが、3COINSの「ジャケットホルダー」です。3COINS「ジャケットホルダー」そろそろ、長袖のカーディガンやジャケットの出番ですよね。しかし、使わない時に腕や鞄にかけて持ち歩いては落としてしまう……、というのがプチストレスに。そんな悩みを解消してくれるのが、