『スター・ウォーズ』新作劇場映画『スター・ウォーズ／スターファイター』撮影地より、新たな画像が公開された。監督を務めるショーン・レヴィがSNSにて紹介している。 「地中海のどこか」とのキャプションと、#Starfighterのハッシュタグが添えられた画像には、海上セットでカメラを見つめるライアン・ゴズリングと共演のニューカマー、フリン・グレイの姿が収められて