【モデルプレス＝2025/09/18】女優の優希美青が17日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「ちはやふる」女優、ビキニ姿解禁◆優希美青、ビキニ姿披露優希は「初めてのビキニ」と夜のプールでの写真を公開。白いレースの羽織を身にまとったビキニ姿を披露している。この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「写真集みたい」「可愛すぎる」「美しい」といったコメントが寄せられている。優希は