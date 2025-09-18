保護者の就労や病気などの理由に関係なく、0～2歳の子どもが月10時間まで保育園などを利用できる「こども誰でも通園制度」が、2026年度から全国で実施されます。すべての子どもの成育環境を整備し、多様な働き方やライフスタイルの家庭を支援するための制度です。 新制度では、これまでと利用時間・登園頻度の異なる子どもたちが保育園を利用します。この変化は保育の現場にどのような影響をもたらすのでしょうか。2024年か