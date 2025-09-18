三菱UFJ銀行の看板三菱UFJ銀行の支店の貸金庫から顧客が預けた金品を盗んだとして、窃盗罪に問われた元行員山崎由香理被告（47）の公判が18日、東京地裁で開かれ、検察側は「前代未聞の犯行だ」として懲役12年を求刑した。弁護側は被告が反省し実態解明に協力したことを踏まえ、懲役5年が相当だと主張して結審した。判決は10月6日。検察側は論告で、起訴内容も含め被害総額は約17億円に上ると指摘。支店長代理として貸金庫を管