『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が9月12日に放送され、人間として生きることをやめ、“猫として生きる女性”の姿が描かれた。【映像】猫の被り物した女性の父親が“超有名”芸能人と発覚した瞬間（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「猫とし