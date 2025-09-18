東京・荒川区の2階建ての建物で火事があり、現在も消火活動が続いています。警視庁などが逃げ遅れた人がいないか確認を急いでいます。【映像】煙があがる建物午前10時前、荒川区西日暮里にある2階建ての建物で「建物がばちばち音を立てて燃えている」と近くの住民から110番通報がありました。警視庁などによりますと、ポンプ車など28台が出動して現在も消火活動が続いています。これまでに火元の建物のうち1階と2階の合わせ