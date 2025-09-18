日向坂46の渡辺莉奈さんが、18日発売の週刊少年漫画誌「週刊少年チャンピオン」42号（秋田書店）の表紙&巻頭グラビアに登場している。 15thシングル『お願いバッハ！』で初の選抜2列目に抜擢された渡辺莉奈さんが同誌に再登場。等身大の微笑みと、ちょっと大人なまなざし--。大人っぽい白いワンピースを着て微笑む姿から、ルームウエアにメガネ姿ではにかんだ笑顔を見せる姿まで、高校2年生になった彼女ログインして続きを読