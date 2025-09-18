スキンケアはシンプルで心地よく♡そんな想いから誕生した「STEAMCREAM」より、世界中で愛されるキャラクター「PEANUTS」の75周年を記念した特別な限定デザイン缶が登場します。パーティーハットをかぶったスヌーピーや仲間たちが描かれたデザインは、使うたびにハッピーな気分に♪記念イヤーにふさわしい2種類のデザインで、毎日のスキンケアを彩ってみませんか？ PEANUTS 75周