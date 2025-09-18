港珠澳大橋（香港・珠海・マカオ大橋）出入国（境）検査所は16日、2018年10月に正式に開通した同大橋を通って、広東省、香港・マカオ両特別行政区を往来した旅客数が15日の時点で延べ9000万人を超え、車両台数は延べ1868万台を超えたことを明らかにした。新華社が伝えた。港珠澳大橋を利用する旅客と車両が近年、勢いよく増加しており、23年に延べ1630万人だった旅客数は24年に延べ2700万人に達した。そして、今年もすでに前年同期