17日午前、三重県尾鷲市の天狗倉山の山頂付近で70代の女性が岩から滑り落ちて死亡しました。亡くなったのは津市一志町の73歳の会社員の女性です。尾鷲警察署によりますと、女性は17日の午前7時過ぎから尾鷲市の天狗倉山に70代の夫と2人で登山に出かけ、午前9時前に山頂付近の岩場から約10メートル下に滑り落ちたということです。夫が消防に救助を求め、尾鷲警察署の山岳警備隊と尾鷲消防署の署員が出動して女性を発見し、県の防災