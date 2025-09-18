三重県内のインフルエンザの患者数が前の週から3倍以上増え、流行入りの目安とされる、1医療機関あたりの患者数が1人を上回りました。三重県感染症情報センターによりますと、8日から14日までのインフルエンザの患者数は1医療機関あたり1.26人で、国が流行入りの目安としている1人を上回りました。1医療機関あたりの患者数が1を上回るのは去年より約2カ月早く1999年の統計開始以来、最速だということです。三重県によりますと、県