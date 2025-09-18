火災予防を呼びかけようと、三重県亀山市内の小学生が描いた防火ポスターの審査会が開かれました。ポスターを通じて地域の火災予防意識を高めようと、毎年、市内の小学生から防火ポスターを募集していて、審査会には小学4年生から6年生が描いた428点から選ばれた115点が出品されました。亀山市消防本部や防火協会などの審査員12人が、テーマのわかりやすさや子どもらしく元気に描かれているかなどを基準に投票した結果最優秀賞をは