今年の夏休み期間中に三重県を訪れた観光客の数は520万人余りとなり、1日あたりの入込客数は去年に比べて8.7%増加しました。三重県の発表によりますと今年7月19日から8月末までの44日間で伊勢神宮やナガシマリゾートなど、県内24の主な観光施設を訪れた観光客の数は522万5637人となりました。1日あたりの入込客数は約11万8千人で、去年に比べて8.7%増加しました。夏休み期間中に最も多くの観光客が訪れたのは、桑名市のナガシマリ