伊勢神宮で2033年に予定されている式年遷宮に向けて、ご神体を納めた器をさらに納める外箱のご用材を伐り出す「御船代祭（みふなしろさい）」が17日、三重県の伊勢神宮内宮と長野県で営まれました。「御船代」は、ご神体を納めた器「御樋代（みひしろ）」をさらに納める容器です。伊勢神宮・内宮で行われた「御船代祭」は宮域内に設けられた宮山祭場で営まれました。おごそかな雰囲気の中、神職など約70人や神に仕える「物忌（もの