前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、新潟県では18日夕方にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る予想です。下越では警報級の大雨となっている所があります。予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は、警報級の大雨となる地域が広がる可能性があります。 大気の状態が非常に不安定となっている新潟県内。新潟市中央区では午前6時までの3時間に降った雨の量が76ミリと