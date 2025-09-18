『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が9月12日に放送され、趣味で作ったオリジナル育毛剤の調査をする様子が描かれた。【映像】実験台の夫の髪…“実験開始前”と“現在”のビフォーアフター（実際の写真）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「趣味で作ったオ